Les fours à pain communautaires, la pratique d’un savoir-faire devenu vecteur de lien social

Depuis quelques années, des fours à pain communautaires font leur réapparition dans les quartiers de Wallonie et de Bruxelles. Soutenus par des collectifs de citoyens, ces projets de réhabilitation travaillent sur la valorisation d’un savoir-faire traditionnel. Mais les fours à pain sont aussi vecteurs de lien social, à l’échelle d’un quartier ou d’un village !

Après des premières fournées réussies à Malèves l’été dernier, c’est la Petite Cense à Thorembais-les-Béguines qui a accueilli l’asbl " Four à pain vit la joie ". Le temps d’une journée, les habitants étaient invités à produire leur propre pain ou focaccia avec l’aide d’un ancien boulanger. Le four à pain villageois a été remis en fonction pour l’occasion et ce qui est sûr, c’est que le succès était au rendez-vous !

" J’ai une cuisinière à l’ancienne mais je n’ai jamais réussi à faire du pain ", confesse l’un des participants de l’atelier à Canal Zoom. " C’était l’occasion de demander à des personnes qui savent comment le faire. C’est la première fois que je fais ce genre d’exercice et c’est motivant, on voit directement le résultat ! "

Tous les ateliers organisés à la Petite Cense affichaient complets. Avec l’engouement suscité par ce projet pilote, l’asbl compte bien réitérer et pérenniser l’expérience. Rita Mertens de " Four à pain vit la joie " pense comprendre la raison de ce succès : " On parle de plus en plus de fabriquer son propre pain. Je pense que c’est un effet post-Covid mais aussi le plaisir de se retrouver, de faire quelque chose tous ensemble. "