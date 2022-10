Les fournisseurs d'énergie s'engagent à améliorer leur service à la clientèle

Les sept fournisseurs d'énergie qui ont fait l'objet d'une enquête de l'Inspection économique ont tous remis leurs plans d'amélioration de leurs services à la secrétaire d'État Eva De Bleeker, annonce son cabinet jeudi dans un communiqué.

Suite à de nombreuses plaintes concernant l'accessibilité, la transparence et le service des fournisseurs d'énergie, la secrétaire d'État à la Protection des consommateurs avait annoncé que des enquêtes étaient en cours auprès de l'Inspection économique. La libérale avait donné aux fournisseurs concernés une semaine pour présenter des propositions visant à mettre un terme au flux continu de plaintes.

Depuis mars 2021, huit pv's ont été dressés pour pratique commerciale déloyale.

Meilleure communication

Parmi les mesures annoncées, les fournisseurs disent vouloir accroître leur accessibilité et réduire les temps d'attente pour les consommateurs qui souhaitent les contacter. Le service téléphonique sera également complété par des réponses via les réseaux sociaux et des chatbox. Ils s'engagent aussi à communiquer plus clairement sur les acomptes et leur mode de calcul. Des fiches tarifaires claires seront immédiatement publiées sur le site web et les clients pourront faire des simulations claires.