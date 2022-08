« Les fournisseurs d’énergie ne font pas de bénéfice », assure la FEBEG à « QR le débat »

"Si la France a aujourd’hui des prix pour l’énergie qui sont plus faibles", réagit le vice-premier ministre en charge des PME et des Indépendants, David Clarinval (MR), "c’est parce qu’ils ont un parc nucléaire qui couvre la quasi-totalité de la production (80%). Ensuite, il ne faut pas confondre producteurs et fournisseurs. Les fournisseurs sont sous tension parce qu’ils doivent acheter et vendre l’électricité", indique-t-il. "Par contre, les producteurs en énergie verte et en gaz font de très bons profits aujourd’hui. Il ne faut pas uniquement taxer le nucléaire puisqu’il est déjà taxé, comme l’a rappelé M. Dermagne. Par contre, il faut taxer tous les producteurs qui font des profits extraordinaires. On ne pourra pas appeler ça une taxe puisqu’on ne peut pas taxer deux fois la même chose. Mais ce sera une contribution sur une partie des bénéfices."