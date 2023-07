Les fortes chaleurs responsables d’une augmentation des appels pour l’assistance voyage

Le nombre d’appels pour assistance médicale et technique en provenance de l’étranger a augmenté de 24% par rapport à la même période l’an dernier, constate l’organisation d’assistance aux voyageurs Touring, au terme des deux premières semaines des vacances estivales : 8355, contre 6231 en 2022.

Le nombre d’interventions a également augmenté de 15% par rapport à 2022, soit 2.542contre 2211 interventions l’an dernier.

En ce début de vacances, le nombre de dossiers médicaux pour les deux premières semaines de juillet s’élève à 622, tandis que le nombre de dossiers techniques est passé à 1920 par rapport à l’année dernière. "Avec ces chiffres, nous revenons au niveau d’avant la crise du coronavirus, et ce malgré le fait que les francophones sont partis une semaine plus tard que les néerlandophones", souligne Touring. Selon l’organisation de mobilité, la chaleur persistante joue un rôle majeur dans l’augmentation du nombre de dossiers médicaux. Elle cite par exemple une hausse des infections et des problèmes gastro-intestinaux chez les vacanciers, des cas de déshydratation et une augmentation des problèmes cardiaques.

En deux semaines, 120 voyageurs et 123 véhicules ont été rapatriés, contre respectivement 163 et 157 sur la même période l’année passée. Les pannes étaient liées à des problèmes de batterie qui souffrent autant de la chaleur que du froid, à des pneus crevés car ils ne sont pas suffisamment gonflés avant le départ, à des problèmes de surchauffe moteur dus à un manque de liquide de refroidissement et enfin à des problèmes de freins causés par un manque d’huile de frein. La plupart des appels médicaux et techniques provenaient de France, d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne et des Pays-Bas.