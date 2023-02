Les formations du Forem peu convoitées… la faute à un manque d’efficacité ?

Selon David Piscicelli, conseiller au service d’études de l’UCM (l’Union des Classes Moyennes, organisation patronale qui participe au pilotage des formations du Forem), le nombre de CDI proposé n’a pas forcément de lien direct avec la qualité des formations. "Le nombre de CDI dépend des pratiques sectorielles, de l’employeur et du profil du demandeur d’emploi. Globalement, les personnes qui se sont formées dans l’un des 141 métiers en pénurie ont plus de chances de décrocher un CDI en fin de formation", affirme-t-il. "Mais depuis 2014, les périodes d’essai dans les entreprises ont été supprimées. Bon nombre d’entre elles fonctionnent donc beaucoup plus avec des CDD pour tester les futurs employés."

Par ailleurs, les formations du Forem devraient répondre aux attentes des employeurs et des futurs employés puisque le parcours proposé aux demandeurs d’emploi est personnalisé d’une part, et que les offres sont établies sur les besoins des 60.000 entreprises clientes d’autre part, indiquent les deux hommes. "Nous avons récemment renforcé notre collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Wallonie. L’objectif est d’aider les 7000 entreprises membres dans leurs besoins de recrutement et dans la formation de leur personnel", ajoute Thierry Ney.

Le Forem disposerait aussi de suffisamment de moyens pour investir dans des infrastructures, du matériel et du personnel de qualité. Le problème ne viendrait donc pas selon eux de l’efficacité des formations.