Les forêts tropicales menacées par des températures incompatibles avec la photosynthèse.

Il reste toutefois des incertitudes sur l'effet de cette surchauffe des feuilles les plus élevées sur l'ensemble de la forêt, avertissent-ils. "Croyez-le ou non, nous ne savons pas grand-chose sur les causes de la mort des arbres", a déclaré le co-auteur Gregory Goldsmith, de l'Université Chapman (Californie). Nul besoin d'être un scientifique pour savoir qu'un arbre meurt s'il perd ses racines, a-t-il relevé. Mais les effets de la température ou de l'humidité sur sa santé sont moins évidents.

Une nécrose des feuilles ne se traduit pas nécessairement pas la mort de l'arbre tout entier.

Des signes inquiétants sont toutefois déjà présents. En Amazonie, plus chaude que d'autres forêts, le taux de mortalité des arbres a augmenté dans les dernières décennies. Et la fragmentation accrue des forêts, due à la déforestation, les rendent encore plus chaudes.

Or les écosystèmes tropicaux abritent 45% des forêts du globe, qui jouent un rôle prépondérant dans l'absorption des émissions de carbone de l'humanité et abritent au moins la moitié de la biodiversité végétale mondiale, avec sans doute plus de 40.000 espèces d'arbres. La découverte d'une petite proportion de canopée en surchauffe est "un signe avant-coureur" qui doit pousser à agir, a insisté le co-auteur, Joshua Fisher, de l'Université Chapman.