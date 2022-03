Les forêts enchantées de Mariia Timofeeva au Picture Festival

Mariia Timofeeva est née à Lyon d’un père franco-russe. Elle a grandi à Perm, dans l’Oural, à 1450 km à l’est de Moscou. Et aussi en Espagne et au Royaume-Uni. Elle vit et travaille à Bruxelles où elle a fait ses études à Saint-Luc et à La Cambre. Elle puise son inspiration dans les mythes et les légendes et dans ses expériences de déambulation dans la nature. Avec une prédilection pour la forêt, un thème récurrent dans ses illustrations qui sont comme les instantanés d’un récit en cours. Un moment de suspension dans l’histoire. Et c’est à nous à la construire.