Les forêts de montagne disparaissent à un rythme qui s'accélère

L'expansion de l'agriculture est le facteur le plus important pour les pertes enregistrées en Asie du Sud-Est.

"Les gens plantent davantage d'arbres à caoutchouc ou de palmiers à huile pour obtenir davantage de produit", explique Zhenzhong Zeng. Et ils "ont besoin de plus de terres pour faire pousser du maïs et nourrir leurs poulets". L'agriculture itinérante a surtout lieu en Afrique et en Amérique du Sud.

Selon l'étude, c'est en Asie que la disparition des forêts de montagne est la plus prononcée : 39,8 millions d'hectares, soit un peu plus de la moitié du total perdu. L'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie et l'Europe ont également enregistré des pertes importantes. "Pour les zones tropicales, il faut que les gens vivent avec la forêt, pas qu'ils coupent la forêt", a souligné le chercheur.

Dans certaines zones, les scientifiques ont observé une repousse mais pas toujours des espèces locales, et surtout sans compenser les pertes, a souligné Xinyue He, également co-auteure de l'étude. Les efforts de préservation des forêts doivent être intensifiés, a-t-elle dit, avec davantage de contrôles et de réglementations. Selon elle, "établir des zones protégées peut aider à réduire les pertes".