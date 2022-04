Les forêts communales de Bièvre et de Vresse-sur-Semois reçoivent la certification FSC

Les forêts communales de Bièvre et de Vresse-sur-Semois, qui s’étendent sur un peu plus de 10.000 hectares, ont obtenu la certification FSC, qui atteste qu’elles répondent aux exigences imposées en termes de gestion forestière durable, annonce lundi par voie de communiqué l’ONG FSC. Il s’agit des premières forêts publiques à obtenir un tel label en Wallonie.

Situées au sud-ouest de la Belgique, non loin de la frontière française, les forêts communales de Bièvre et de Vresse-sur-Semois sont gérées par les agents du Département de la Nature et des Forêts (DNF). Elles avaient été auditées par un organisme de certification FSC, fin 2021. "Lors de l’audit FSC […], une analyse fine du plan de gestion a été menée avec une attention particulière sur les zones sensibles à protéger, la prise en compte des usagers mais aussi les produits et services provenant de ces forêts. L’auditeur a ensuite pu sillonner les forêts concernées et conclure que les pratiques forestières menées et planifiées répondaient aux exigences de la norme de bonne gestion forestière FSC", indique l’organisation.

Un audit annuel devra confirmer ces bonnes pratiques. "C’est toujours gratifiant d’avoir la confirmation d’un organisme extérieur et reconnu que les orientations que nous prenons en matière de gestion forestière vont dans le sens d’une gestion responsable et durable du milieu forestier", se réjouit Monsieur Adant, chef de cantonnement de Bièvre.

En Région wallonne, il s’agit des premières forêts publiques à être certifiées FSC. Elles emboîtent ainsi le pas à plusieurs forêts privées, qui avaient déjà obtenu une telle certification. En Flandre et à Bruxelles, c’est le contraire qui s’est passé : ce sont d’abord les forêts publiques qui ont entamé une telle démarche, rejointe ensuite par des forêts privées. Si la certification FSC permet d’attester et de valoriser le caractère durable de la gestion forestière menée, elle permet également de mieux valoriser sur les marchés le bois issu de ces forêts, qui reçoit lui aussi un tel label. Il s’agit d’une "bonne nouvelle" pour la filière bois au niveau local, dont l’offre sera désormais plus substantielle, commente Stéphan Justin, coordinateur de projets pour FSC Belgique. Plusieurs entreprises de la région sont en effet demandeuses de disposer, localement, de plus de bois porteur de la garantie FSC. Pour autant, l’offre en bois FSC local reste insuffisante en Wallonie pour satisfaire les besoins de la filière bois, qui appelle dès lors d’autres forêts publiques wallonnes à s’ouvrir à la certification FSC.