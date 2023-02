Les forains en colère après le report des carnavals de Seneffe et du Roeulx

Depuis la rentrée 2022, les élèves des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont vu leur calendrier scolaire changé. Désormais, les vacances d’été débutent plus tard, le 8 juillet. Ainsi, les communes de Seneffe et du Roeulx ont décidé de repousser leur carnaval d’une semaine, pour coller au début des vacances.

Problème, ce report ne fait pas que des heureux. C’est le cas des forains. "C’est une décision qui a été prise de façon unilatérale dans les deux communes. Pour Le Roeulx, on a appris la nouvelle par la presse. On est en colère, car ça chamboule notre calendrier qui est très précis. Début juillet, d’autres foires sont maintenues aux dates habituelles, à Binche ou à Namur. Ce qui reviendra aux forains à choisir entre Seneffe, Le Rœulx ou une foire prévue à ces dates. Et donc à renoncer obligatoirement à une foire et des revenus", explique Anthony Mastrovalerio, président wallon de l’Union des Industriels Forains Belges.

Pour les forains, c’est un nouveau coup dur après des années difficiles marquées par le Covid-19 et la crise économique. "On est un des plus anciens folklores du monde, et on n’est jamais pris en considération. On veut juste travailler et qu’on maintienne nos dates", ajoute-t-il.