Les forains de la Foire du Midi ont invité près de 200 enfants malades ou placés

Cette année, l’humoriste Virginie Hocq a enfilé le costume de marraine francophone de la Foire du Midi, aux côtés de son acolyte néerlandophone Sofie Dumont (Cheffe cuisinière belge et entrepreneuse digitale). Pour Virginie Hocq, accepter ce rôle a été plutôt simple : "Comme je viens souvent à la Foire du Midi, Patrick (De Corte) m’a vue l’année dernière et m’a demandé si j’aimerais bien en devenir la marraine cette année. J’ai évidemment dit oui. En plus, c’est un univers que je connais bien et que je trouve génial".

Et ce rôle de marraine lui a aussi permis d’accompagner les enfants lors de cette journée spéciale : "Cette journée avec les enfants est encore plus dingue ! Ça permet à des associations de venir avec les enfants, et de leur offrir un moment magique. C’est une journée qui leur permet d’oublier leurs soucis".