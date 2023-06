Les Foo Fighters veulent surpasser les records de Noel Gallagher dans les charts au Royaume-Uni

Les Foo Fighters ont devancé Noel Gallagher et ses High Flying Birds dans la course à l’album numéro un cette semaine au Royaume-Uni. Les ventes du onzième album du groupe de Dave Grohl, But Here We Are, dépassent désormais de moins de 500 unités l’album Council Skies de Noel Gallagher, selon l’Official Charts Company (OCC).

Le mardi 6 juin, l’OCC a indiqué que Gallagher menait la course avec seulement 200 unités.

Fait remarquable, tous les albums studio de Noel Gallagher – sept albums d’Oasis et trois albums de Noel Gallagher’s High Flying Birds – ont atteint la première place des charts britanniques, et il a également atteint ce sommet avec la compilation Back The Way We Came : Vol. 1 (2021), il a donc l’histoire de son côté.

Les Foo Fighters, quant à eux, ont été numéro un à cinq reprises, avec One By One (2002), Echoes, Silence, Patience & Grace (2007), Wasting Light (2011), Concrete and Gold (2017) et Medicine At Midnight (2021), qui ont tous atteint la première place.

Le vainqueur de la course au classement de cette semaine sera révélé dans l’émission The Official Chart de BBC Radio 1 ce vendredi 9 juin à partir de 16 heures, et sur OfficialCharts.com.

Entre-temps, Dave Grohl a écrit un mot de remerciement émouvant aux fans de son groupe pour les avoir aidés à faire face à leur première série de concerts sans le batteur Taylor Hawkins, aujourd’hui décédé.

La note manuscrite de Grohl, publiée sur les réseaux sociaux des Foo Fighters, commence par "Hey, ça fait un moment. Maintenant que nous sommes revenus de notre première série de concerts, je me suis senti obligé de vous tendre la main et de vous remercier tous d’avoir été là pour nous."

"Chaque soir, quand je vous vois chanter, je chante plus fort. Quand je vous vois crier, je crie plus fort. Quand je vois vos larmes, cela me fait pleurer. Et quand je vois votre joie, ça me met en joie. Mais je vous vois… et ça me fait du bien de vous voir, en train de remuer ces émotions ensemble."

"Parce qu’on a toujours fait ça ensemble.

Encore et encore.

A bientôt.

Dave"

Des rumeurs continuent de circuler selon lesquelles les Foo Fighters feront une apparition au festival de Glastonbury ce mois-ci, bien que cela n’ait été confirmé par aucun canal officiel.