Les Foo Fighters sortent un nouveau best-of

Side A :

1. ‘Everlong’

2. ‘Making A Fire’

3. ‘Times Like These’

4. ‘Rope’

5. ‘Monkey Wrench’

Side B :

1. ‘My Hero’

2. ‘Cold Day In The Sun’

3. ‘Big Me’

4. ‘Long Road To Ruin’

5. ‘Shame Shame’

6. ‘Best Of You’

Side C :

1. ‘All My Life’

2. ‘The Pretender’

3. ‘This Is A Call’

4. ‘Waiting On A War’ (vinyl only)

5. ‘Walk’

Side D :

1. ‘Learn To Fly’

2. ‘The Sky Is A Neighborhood’

3. ‘Breakout’ (vinyl only)

4. ‘These Days’

5. ‘Everlong’ – Acoustic Version

Taylor Hawkins est décédé le 25 mars dernier.

Le batteur des Foo Fighters avait ce caractère fédérateur, ce sourire inoubliable et cet amour de la fête et de la musique.

C’est ce que le monde de la musique a célébré le 3 septembre au Stade de Wembley avec de très nombreux invités. Après le Live Aid en 85 et le Tribute à Freddie Mercury dans les années 90, le Taylor Hawkins Tribute s’inscrit dans la lignée de ces concerts inoubliables.

Des membres de Queen, Metallica, mais aussi Liam Gallagher ou Paul McCartney sont montés sur scène.

Parmi les invités, on notera par exemple la présence de Brian Johnson d’AC/DC avec Lars Ulrich, le batteur de Metallica, sur scène avec les Foo Fighters.

Et une des scènes les plus émouvantes de ces 5 heures de concert, c’est sans doute celle où Shane, le fils de 16 ans du défunt batteur, a repris, avec le groupe, "My Hero".

Une deuxième date d’hommage ara lieu ce 27 septembre à Los Angeles.