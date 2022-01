Les Foo Fighters s’associent avec la série culte "Fraggle Rock":

Le show d’origine avait été diffusé entre 1983 et 1987. Un spin-off en dessin animé de 9 épisodes, Fraggle Rock : The Animated Series, avait ensuite été diffusé.

Après le succès en 2020 de Fraggle Rock : Rock On !, un reboot intitulé Back To The Rock débute aujourd’hui via Apple TV +. On y croisera Cynthia Erivo, Ed Helms (The Office) et Kenan Thompson (Saturday Night Live).

Les Foo Fighters feront une apparition dans un épisode et contribuent à cette nouvelle chanson de la bande son officielle.