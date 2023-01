Les Foo Fighters reviennent en Europe !

A la fin de l’année dernière, le groupe avait fait part de sa décision de continuer malgré tout, pour le plus grand bonheur des fans, et la date du 26 mai vient d’être confirmée. Ils rejoindront The Lumineers et Paramore à l’affiche du Boston Calling Festival qui accueillera aussi Queens Of The Stone Age, Alanis Morissette, Bleachers, Yeah Yeah Yeahs, The National, The Flaming Lips, et bien d’autres.

Dans la foulée du festival de Boston, les Foo Fighters ont aussi dévoilé des concerts programmés au Sonic Temple Festival le 28 mai et au Bonnaroo le 18 juin.