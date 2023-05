Les Foo Fighters reprennent Nine Inch Nails et accueillent le fils de Taylor Hawkins sur scène

La semaine dernière, 427 jours après la mort de Taylor Hawkins, les Foo Fighters étaient enfin de retour sur scène. Le groupe en a profité pour présenter son nouveau batteur, Josh Freese, et deux singles tout frais, " Nothing At All " et " Show me How " avec la fille de Dave Grohl, Violet.

Mais sur scène, ils ont aussi proposé cette cover de " March Of The Pigs " que Josh Freese connaissait déjà bien puisqu’il a joué précédemment avec Nine Inch Nails , Paramore et Weezer.

Lors de leur concert au Boston Calling, les Foo Fighters ont été rejoints sur scène par Shane, le fils du batteur Taylor Hawkins, aujourd'hui décédé.

Le deuxième concert de leur retour a eu lieu le vendredi soir, où Shane les a rejoints pour interpréter "I'll Stick Around". Il avait déjà joué "My Hero" avec le groupe lors du concert hommage à Taylor Hawkins au stade de Wembley en septembre dernier.