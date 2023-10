Les Foo Fighters reprennent Led Zeppelin pendant qu'un membre du public recevait des soins médicaux

Alors qu'ils se produisaient au Ohana Music Festival le 1er octobre, Dave Grohl et ses musiciens ont repris brièvement ce classique de Led Zeppelin pendant qu’un membre du public recevait des soins médicaux dans la fosse.

Dave Grohl a demandé au personnel médical qui s'occupait de l'homme, pendant qu'il jouait le premier riff de la chanson : "Vous avez trouvé la solution ou je dois jouer 'Stairway To Heaven' en entier ? Parce que je vais jouer tout ce putain de morceau s’il le faut, vous le savez, n'est-ce pas ?".

Le groupe a ensuite joué le premier couplet de la chanson, avant d'être informé que le spectateur avait été libéré et qu'il pouvait reprendre son concert. "La situation est réglée ? Dieu merci, parce que c'est une putain de longue chanson", a déclaré Grohl avant de se lancer dans "The Best Of You".

Depuis vendredi, les Foo Fighters faisaient planer le mystère autour d’un événement prévu pour 2024, via un message énigmatique et un clip partagés sur leurs réseaux sociaux dans lequel on pouvait lire "2024 : Everything Or Nothing At All" (Tout ou rien du tout).

Le clip montrait une boussole qui tourne avec le logo du groupe au milieu et est accompagné de la chanson "Nothing At All", qui figure sur l'album But Here We Are.

Cette image de la boussole suggérait qu'il pourrait s'agir de l'annonce imminente d'une nouvelle série de dates pour la tournée de 2024, ce qui est maintenant confirmé !

Les Foo Fighters ont annoncé que leur tournée "Everything Or Nothing", qui aura lieu l'été prochain, se déroulera dans des stades aux États-Unis dès juillet 2024.