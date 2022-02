Les Foo Fighters partagent une nouvelle vidéo délirante de "Fraggle Rock Rock"

Le show d’origine avait été diffusé entre 1983 et 1987. Un spin-off en dessin animé de 9 épisodes, Fraggle Rock : The Animated Series, avait ensuite été diffusé.

Après le succès en 2020 de Fraggle Rock : Rock On !, un reboot intitulé Back To The Rock a débuté via Apple TV +. On y retrouve Cynthia Erivo, Ed Helms (The Office) et Kenan Thompson (Saturday Night Live).

Les Foo Fighters feront une apparition dans un épisode et contribuent à cette nouvelle chanson de la bande-son officielle.

Rappelons que le week-end sera bien rempli pour le groupe de Dave Grohl qui jouera depuis le Metaverse à l’occasion du Superbowl.

C’est après le match qui verra s’affronter les Bengals de Cincinnati contre les Rams de Los Angeles que les Foo Fighters proposeront une un concert en VR à 180° sur Meta (le nouveau nom de la société Facebook). Le concert sera disponible en livestream sur les pages Facebook et Instagram des Foo Fighters dès lundi à 5h du matin, soit juste après le Super Bow