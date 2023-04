Les Foo Fighters partagent un nouveau titre

Le groupe emmené par Dave Grohl prend tous les fans de court en dévoilant 13 secondes de ce qui semble être un nouveau titre.

C’est un message à la fois court et énigmatique qui vient d’être posté sur les réseaux sociaux des Foo Fighters : "Are you thinking what I’m thinking ?".

Ce court extrait, à découvrir ci-dessous et jamais entendu auparavant, semble annoncer un nouveau single et déclenche pas mal de spéculations auprès des fans qui se demandent toujours qui remplacera le regretté Taylor Hawkins à la batterie au sein de la formation, après le démenti de Matt Cameron (Pearl Jam).