Les Foo Fighters partagent un message touchant que les fans pensent codé

Les Foo Fighters ont partagé un message laissant sous-entendre qu’ils pourraient être le groupe secret qui jouera à Glastonbury 2023 sous le nom de "The Churnups".

Le nom du groupe, qui vient de sortir son nouvel album But Here We Are, était apparu parmi les idées de ceux qui pourraient se cacher derrière The Churnups le vendredi d’ouverture du festival, Pulp étant également pressenti pour faire une apparition surprise.

Le programme complet de Glastonbury 2023 et les horaires des scènes indiquent que The Churnups se produiront à 18h15 le vendredi du festival, sur la Pyramid Stage, avant Royal Blood et la tête d’affiche Arctic Monkeys.

A présent, les festivaliers pensent que Dave Grohl et ses coéquipiers sont le groupe en question, en raison de la formulation d’un nouveau message de Dave Grohl dans lequel il mentionne le terme " churning up ", peut-être en lien avec The Churnups.

"Hey, ça fait un moment", commence son message sur les réseaux sociaux. "Maintenant que nous sommes revenus de notre première série de concerts, je me suis senti obligé de vous tendre la main et de vous remercier tous d’avoir été là pour nous."

"Chaque soir, quand je vous vois chanter, je chante plus fort. Quand je vous vois crier, je crie plus fort. Quand je vous vois pleurer, cela me fait pleurer. Et quand je vois votre joie, ça m’apporte de la joie. Mais je vous vois… et ça me fait du bien de vous voir, en train de remuer ces émotions ensemble. "

"Parce qu’on a toujours fait ça ensemble, encore et encore."