Les Foo Fighters ouvrent une salle de concerts

La salle, The Atlantis, installée à côté de l’actuel 9 : 30 Club, ouvrira ses portes le 30 mai avec un concert des Foo Fighters qui inaugurera une suite de 44 concerts déjà programmés. Parmi ceux-ci : The Walkmen, Pixies, Franz Ferdinand, X, Tegan and Sara, Jenny Lewis, Spoon, Billy Idol, Maggie Rogers, Bartees Strange, Portugal. the Man, Jeff Tweedy, et d’autres.

Les tickets auront tous un prix fixe de 44$, qui ne pourront être vendus et seront proposés à la vente avec un système de loterie. Il est déjà possible de se notifier comme intéressé via le site de Ticketmater.

Parmi les autres noms attendus : Ben Gibbard, Yo La Tengo, Third Eye Blind, Joan Jett, Modern English, Hot Chip, Sylvan Esso, The Magnetic Fields, Iron & Wine, Gogol Bordello, et Gary Clark Jr.