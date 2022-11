Les Foo Fighters, les inexpliqués chasseurs fantômes…

Voici une histoire à dormir debout qui donne son nom aux Foo Figthers, car même en traduisant, on ne l’aurait pas trouvée.

En fait les Foo Fighters sont des chasseurs fantômes, c’est une expression pour désigner des OVNIs de la seconde guerre mondiale. A l’époque, sur des formations aériennes, des équipages d’aviateurs britanniques et américains signalent régulièrement voir des boules lumineuses blanches, jaunes ou rouges qui agissent comme si elles les escortaient. Et pourtant les témoignages sont légion. Et comme les soldats sont un peu superstitieux, pour désigner ces boules lumineuses, qui semblent les suivre, ils les désignent comme des combattants fous, des Foo Fighters pour les anglophones, les francophones parlent plutôt de chasseurs fantômes, allant même parfois jusqu’à les combattre, sans succès, vous vous en doutez.