Les Foo Fighters jouent "The Teacher" pour la première fois en public

La défunte mère de Dave Grohl, Virginia, une institutrice de longue date est apparemment au centre des paroles de ce titre : "Tu m’as montré comment respirer, tu ne m’as jamais montré comment dire au revoir", chante-t-il.

La fille de l’artiste, Violet, âgée de 17 ans, qui chante sur But Here We Are et qui accompagne le groupe en tournée en tant que choriste, vient s’ajouter à l’histoire de famille lors des débuts du morceau sur scène.

"The Teacher" commence par des ambiances inquiétantes avant que le groupe n’entame l’un de ses riffs les plus insistants depuis des années. À partir de là, la dynamique ne cesse de changer ; on assiste même à un changement de guitare entre Grohl et Chris Shiflett.

Aussi, preuve du succès rencontré par But Here We Are, les Foo Fighters ont devancé Noel Gallagher et ses High Flying Birds dans la course à l’album numéro un il y a quelques jours au Royaume-Uni.