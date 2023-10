Les Foo Fighters interprètent 'Best Of You' avec Shania Twain

Les Foo Fighters ont repris leur classique "Best Of You" avec Shania Twain lors d’un concert à Austin City Limits ce week-end.

Après avoir joué son propre concert au festival plus tôt dans la soirée, Shania Twain a rejoint Dave Grohl et ses amis pour une apparition surprise pendant le concert du groupe.

Les Foo Fighters ont été rejoints par plusieurs invités spéciaux lors de leur tournée actuelle, notamment Billy Idol, Hayley Williams de Paramore et Alanis Morissette.

Découvrez ce moment avec Shania Twain ici :