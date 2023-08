Les Foo Fighters font équipe avec Michael Bublé

Les Foo Fighters ont été rejoints par Michael Bublé ce 12 août pour interpréter son tube de 2009, "Haven't Met You Yet".

Dave Grohl avait récemment appelé les fans à chanter ce titre pendant le solo medley du batteur John Freese (nouveau batteur des Foo Fighters), qui présente tous les groupes et artistes avec lesquels il a joué précédemment, y compris Michael Bublé.

Pendant le concert du groupe au festival Outside Lands à San Francisco, Dave Grohl a appelé un "super fan" qui tenait une pancarte "I love Bublé".

"Cet enfoiré a intérêt à connaître la chanson", a plaisanté Grohl avant que Bublé ne monte sur scène et ne chante le single avec le groupe.

Après la performance, Grohl a déclaré : "Oh mon Dieu, c'est Michael Bublé", avant d'ajouter : "Nous avons fait ce truc où les gens du public viennent et disent 'Je connais cette putain de chanson', et ils s'approchent et connaissent le premier couplet, mais ils ne le connaissent pas vraiment.

"Alors ce connard - et je ne plaisante même pas - est venu aujourd'hui d'Argentine pour vous chanter cette putain de chanson. Parce qu'il n'y a rien de tel que de pousser la plaisanterie trop loin".