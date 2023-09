Les Foo Fighters ont repris ce week-end le classique des Sex Pistols "Pretty Vacant", en compagnie de Billy Idol.

Ce dernier a rejoint le groupe de Dave Grohl au chant pour une interprétation du single de 1977 lors du festival Jazz Aspen Snowmass Labor Day ce dimanche soir (3 septembre).

La dernière fois que le groupe a joué avec Billy Idol, c’était en 2018, lorsqu’ils ont repris "Gimme Some Truth" de John Lennon lors du festival Welcome to Rockville.