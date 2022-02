Les Foo Fighters enregistrent un album de metal complet pour leur film d’horreur

Dave Grohl a maintenant confirmé au magazine Rolling Stone qu’il avait enregistré un album complet sous le nom de Dream Widow dans le cadre du film d’horreur-comédie Studio 666 prévu pour le 25 février.

Il y a quelques jours, on a déjà pu découvrir un nouveau titre, "March Of The Insane", et il explique aujourd’hui : "Je travaille vite, oui, mais m****, ces deadlines vont me tuer ! Oui, l’album sortira en même temps que le film. Le 25 février, il y aura un album de Dream Widow".

On sait que le leader des Foo Fighters apprécie les genres musicaux plus extrêmes : il y a près de 20 ans, il avait engagé des membres de Motörhead, Celtic Frost, Venom et d’autres pour créer un projet parallèle, Probot. Et aujourd’hui, il revient au metal avec un album complet de Dream Widow.