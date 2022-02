Les Foo Fighters en concert dans le metaverse

Sur une scène construite sur mesure, le groupe jouera ses plus grands hits mais aussi quelques raretés : "Les Foo Fighters aiment les challenges : des plus grandes scènes du monde aux plus petits clubs, de la réalisation de films aux mini-séries… On a plus ou moins tout testé !" écrit Dave Grohl, le frontman, dans un communiqué. "Mais nous n’avons jamais travaillé avec Mark Romanek sur une setlist conceptuelle de chansons (dont certaines qu’on jouera en live pour la première fois) pour le monde entier."

Le concert sera disponible en livestream sur les pages Facebook et Instagram des Foo Fighters dès lundi à 5h du matin, soit juste après le Super Bowl.

Concernant Meta, une polémique est née récemment autour de son éventuel "départ" de l’Europe, en ce compris les plateformes Instagram et Facebook. Finalement, la société dément ces propos : "Meta, la société mère de Facebook et Instagram, ne souhaite absolument pas quitter l’Europe," indique-t-elle lundi. L’entreprise américaine s’inquiète cependant de l’absence de nouveaux accords sur le transfert des données des utilisateurs européens vers les États-Unis. Si ce problème n’est pas résolu, Meta pourrait alors ne plus être en mesure d’offrir ses services dans l’UE, avait prévenu le groupe dans son rapport annuel.

Cette situation résulte de l’annulation par la justice européenne de l’accord d’échange de données américano-européen appelé Privacy Shield. Selon la Cour de justice de l’UE, les données personnelles sont moins protégées aux États-Unis qu’en Europe.

Facebook avait alors immédiatement prévenu que cette mesure pourrait avoir des conséquences pour l’entreprise, qui dépend du traitement des données des utilisateurs pour pouvoir proposer des publicités en ligne ciblées.

De leur côté, les Foo Fighters sont en pleine promotion autour de leur film d’horreur-comédie Studio 666 qui ne sera disponible pour le moment qu’aux Etats-Unis et au Royaume-Uni le 25 février prochain.