Les Foo Fighters dévoilent leur nouveau single !

Ce titre figurera sur un prochain album intitulé But Here We Are prévu pour le 2 juin prochain et déjà disponible en précommande ici.

Produit par Greg Kurstin et les Foo Fighters, But Here We Are sera le 11e album du groupe. Décrit comme "le premier chapitre de la nouvelle vie du groupe", But Here We Are représente "le son de frères trouvant refuge dans la musique qui les a réunis il y a 28 ans, un processus aussi thérapeutique que la poursuite de la vie", indique un communiqué de presse.

Il s’agit donc du premier morceau sans leur batteur Taylor Hawkins, décédé en mars 2022.

Les fans se demandent toujours qui le remplacera à la batterie au sein de la formation, après le démenti de Matt Cameron (Pearl Jam).

Les Foo Fighters doivent faire leur retour sur scène cette année avec une série de concerts aux États-Unis et dans des festivals d’été tels que Boston Calling, Sonic Temple, Rock Am Ring et Rock Im Park, ainsi que Bonnaroo.

Le groupe avait confirmé à la veille du Nouvel An 2022 qu’il poursuivrait sa tournée sans Taylor Hawkins.

"Sans Taylor, nous ne serions jamais devenus le groupe que nous étions – et sans Taylor, nous savons que nous serons un groupe différent à l’avenir", pouvait-on lire dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Voici la tracklist de ce nouvel album :

Rescued

Under You

Hearing Voices

But Here We Are

The Glass

Nothing At All

Show Me How

Beyond Me

The Teacher

Rest