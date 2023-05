Les Foo Fighters de retour avec un nouvel album !

Le 17 mai, le groupe avait dévoilé "Under You". Un titre qui ressemble davantage à ce que les Foo Fighters proposaient à leurs débuts. Un mois avant sortait le premier extrait de ce nouvel album, le titre "Rescued".

Ce 24 mai, les Foo Fighters étaient enfin de retour sur scène. Le groupe – avec le nouveau batteur Josh Freese derrière les fûts – est monté sur scène au Bank of New Hampshire Pavilion à Gilford dans le New Hampshire pour la première des 31 dates prévues d’ici novembre.

Le groupe a joué 21 chansons, dont "Rescued" – sorti en single en avril – et le poignant " Under You " pour la première fois sur scène. D’autres titres du nouvel album But Here We Are ont été joués, notamment la plage titulaire et "Nothing at All".

Par ailleurs, Violet, la fille de Dave Grohl, qui a participé aux concerts en hommage à Taylor Hawkins à Londres et à Los Angeles, a rejoint le groupe sur scène pour "Shame Shame", et "Cold Day In The Sun", une chanson interprétée à l’origine par Taylor Hawkins.