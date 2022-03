Les Foo Fighters de retour à Los Angeles après le décès de leur batteur Taylor Hawkins

Lors d’une interview en 2021, Dave Grohl avait raconté sa première rencontre avec Taylor Hawkins : "Nous étions dans les coulisses d’une émission radio, et il est arrivé avec une bière à la main. Il m’a demandé : "Comment vas-tu ? Je suis Taylor, je joue avec Alanis Morissette. J’adore ton album, mec, c’est tellement cool !" Il était débile ! Et moi je me disais : "Soit c’est mon jumeau, mon animal spirituel, ou mon meilleur ami" seulement 10 secondes après l’avoir rencontré !"

Et lors de sa dernière performance au festival Lollapalooza en Argentine, seulement 5 jours avant sa mort, Taylor Hawkins avait dit au public : "J’adore Dave Grohl. S’il me le demandait, je livrerais des pizzas pour lui, je m’occuperais du département batterie dans un Guitar Center s’il le voulait."

L’analyse toxicologique fait état de 10 substances retrouvées dans le corps de Taylor Hawkins, confirmant le premier communiqué émit ce samedi par la Police Metropolitaine de Bogota. Taylor Hawkins laisse derrière lui sa femme Alison avec qui il est marié depuis 17 ans, et ses trois enfants : Oliver Shane, Annabelle et Everleigh.

Nombreux sont les hommages rendus à Taylor Hawkins, dont celui d’Elton John qui déclarait, lors de son concert dans l’Iowa ce samedi soir : "Taylor Hawkins était l’une des plus belles personnes que vous pouviez croiser".

Stevie Nicks de Fleetwood Mac lui a quant à elle écrit ce poème :