Les Foo Fighters annulent leur prestation aux Grammys ce week-end

C’est une info maintenant confirmée par le Rolling Stone magazine, le groupe ne se produira pas à la cérémonie des Grammy Awards ce week-end suite au décès du batteur Taylor Hawkins.

Les Foo Fighters étaient nommés dans les catégories des Meilleures performances rock, Meilleure chanson rock et Meilleur album rock.

Les organisateurs ont pourtant précisé qu’ils réfléchissaient à un hommage à rendre au défunt musicien : Jack Sussman de CBS a expliqué : "Nous honorerons sa mémoire", a-t-il dit. "Nous réfléchissons encore à la meilleure manière de le faire, pour que ce soit respectueux pour tous. Nous sommes patients et affinerons les choses jusqu’au dernier moment."

Le mois dernier, le groupe était annoncé parmi les groupes qui joueraient à cette cérémonie du 3 avril à Las Vegas aux côtés de Billie Eilish, Olivia Rodrigo et BTS.

On apprenait un peu plus tôt que les

"C’est avec une grande tristesse que les Foo Fighters confirment l’annulation de toutes les dates à venir de la tournée en raison de la perte bouleversante de notre frère Taylor Hawkins", a indiqué le groupe de Dave Grohl, dans un message sur son site et les réseaux sociaux.

"Prenons le temps de faire notre deuil, de guérir, de nous rapprocher de nos proches et d’apprécier toute la musique et les souvenirs que nous avons créés ensemble", a ajouté le groupe, l’un des plus marquants de la scène rock depuis sa naissance au milieu des années 90.

Le corps du batteur vient d’ailleurs d’être ramené de Bogota, en Colombie, à bord d’un 747 jusqu’à Los Angeles.

Pour rappel, le musicien de 50 ans a été retrouvé mort dans sa chambre de l’Hôtel Casa Medina en Colombie ce vendredi 25 mars, il devait fouler la scène du festival Estereo Picnic avec les Foo Fighters le soir même. Le batteur s’était plaint de douleurs à la poitrine auprès du personnel de l’hôtel plus tôt dans la journée.

Une analyse toxicologique révélée par le parquet colombien samedi dernier faisait état de 10 substances retrouvées dans ses urines, dont du THC (cannabis), des antidépresseurs et des opiacés, sans toutefois donner les causes réelles de sa mort.