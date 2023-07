Les fontaines à eau potable : un vrai "plus" pour les personnes sans-abri

Nasser habite à deux rues d’ici. Il salue l’initiative. "Je pense que ça peut aider beaucoup de gens". Mais il craint les dégradations ou le manque de propreté autour de la fontaine. "Il manque, je trouve, un peu de béton pour que ça reste propre. Surtout s’il y a des chiens qui viennent tout près". Un deuxième robinet est prévu, en effet, beaucoup plus bas, pour permettre de remplir des gamelles. Charline est ravie quand on lui apprend. Pour son Amstaff, Tocco, il lui est déjà arrivé d’acheter de l’eau, en bouteille, "chez un paki".

La jeune femme raconte qu’elle vit en squat, dans le centre-ville de Mons. "Certains squats ont un accès à l’eau potable, à l’électricité, mais pas le mien. J’ai des voisins qui m’aident, bien sûr, mes petits habitués. Mais je ne vais pas les déranger le dimanche par exemple, quand ils reçoivent des gens, quand ils sont tranquilles en famille !". C’est surtout le week-end qu’elle compte utiliser la fontaine publique. "En semaine, j’ai l’abri de jour, où on donne de l’eau, on peut remplir des bouteilles, des bidons. Mais le week-end, c’est fermé. Il n’y a que l’abri de nuit, qui ouvre à 15h30. Et c’est assez loin du centre…" Charline a bien une combine, du côté de l’université. "Mais ce n’est pas de l’eau potable, je pense !". Un autre habitué de l’Escale nous raconte qu’il se rend régulièrement dans un hôpital de la région, pour remplir discrètement sa bouteille ou boire un verre d’eau sans risque, et sans frais.