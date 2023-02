Les fondateurs d’Instagram lancent Artifact, une application d’actualités sur le modèle de TikTok

Kevin Systrom et Mike Krieger, les fondateurs d’Instagram, se lancent dans une nouvelle app : Artifact.

Le concept est simple et se base sur le même modèle de scroll que TikTok et Instagram : un fil d’actualité personnalisé qui utilise l’apprentissage automatique pour comprendre vos intérêts et vous permet de discuter des articles avec des "amis". Toujours en phase de test, il existe une liste d’attente pour tester Artifact en bêta sur Android et iOS.

Le mode d’emploi est assez instinctif pour les personnes habituées des réseaux sociaux, comme le décrit The Verge : "L’application s’ouvre sur un flux d’articles populaires choisis parmi une liste organisée d’éditeurs allant des principaux organes de presse comme le New York Times aux blogs à petite échelle sur des sujets de niche. Appuyez sur les articles qui vous intéressent, et Artifact vous proposera des articles et des histoires similaires à l’avenir." Un peu comme Google News et Discover.