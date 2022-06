Les fonctionnaires invités dans une brochure à utiliser l’écriture inclusive

Pour Anne Dister, linguiste à l’ULB, on ne mesure pas l’exigence que demande cette écriture inclusive : il y a le point médian, utilisé un peu n’importe comment selon elle, et pas forcément facile à lire, mais il y a aussi le fait de se surveiller en permanence pour suivre les autres principes qui n’ont rien de spontané. Et même si ce guide ne s’applique qu’à la littérature administrative, Anne elle souligne que ces règles "éloignent plus encore l’écrit du langage oral".

Si Anne Dister trouve une série de ces principes intéressants et juge le guide modéré, elle lui reproche de ne pas pousser à réfléchir au contexte dans lequel utiliser ces règles. Réfléchir plutôt que systématiser, ce serait plutôt sa ligne.