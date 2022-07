Les folles journées de Théo Curin, quadri-amputé, acteur et nageur de l’extrême

"Je n’ai pas de métier. Et je ne veux pas être juste sportif, juste comédien. Ce que j’aime, c’est cette diversité, tenter plein d’expériences et peut-être un jour faire des choix. Avec l’idée de progresser dans ces domaines-là. Je suis novice dans tout ce que je fais, j’apprends sur le terrain et c’est ça qui me plaît", souligne Curin, un sourire d’enfant permanent.

Après avoir collecté trois médailles mondiales et participé aux Jeux paralympiques en 2016, il a fermé le chapitre de la compétition pour s’engager dans des défis aventureux.

En novembre dernier, il réussissait la traversée en autonomie du Lac Titicaca avec la nageuse Malia Metella et l’aventurier Matthieu Witvoet. Cette fois, il se prépare pour un périple en solitaire : nager 57 km lors de la mythique course en eau libre Santa Fe-Coronda, en Argentine. Ce qu’aucun nageur handisport n’a encore fait.

"C’est difficile pour moi d’avancer dans la vie sans quelque chose pour me projeter. Je n’avais plus rien pour me lever le matin (après le défi sur le lac Titicaca). On m’avait parlé de cette fameuse course. Nager pendant 15 heures, je n’ai jamais fait ça de ma vie", avance-t-il, "toujours avec cette idée de vouloir être le premier à tenter, à marquer les esprits".