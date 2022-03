" Les Folles Histoires de Tournai " : le nouveau film d'animation de l'Office du Tourisme pour ouvrir la saison touristique 2022

Childéric, Clovis, Louis XIV, ... autant de personnages qui ont laissé des traces dans l'histoire de Tournai. La ville a un riche passé qui a toujours suscité l'admiration de ses habitants et des visiteurs.

Attirer les touristes est important. Pour présenter l'histoire de cette ancienne cité médiévale, l'Office du Tourisme avait proposé, il y a près de 20 ans, un film intitulé " Les couloirs du temps ". Un voyage à travers différentes époques qui était raconté par l'humoriste belge Bruno Coppens. Mais avec les années, il fallait redonner un coup de fraîcheur à ce contenu audiovisuel.

Dès le 1er avril, l'Office du Tourisme présentera au grand public " Les Folles Histoires de Tournai ", un moyen d'ouvrir le bal pour la saison touristique 2022. La forme change et est présentée de manière plus ludique avec des animations 2D. Le fond reste dans la même optique que son prédécesseur : être plongé dans les secrets et anecdotes qui ont façonné l'histoire de la Cité aux 5 clochers.