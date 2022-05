Les Folies Fermières : The show must go on

La rencontre de deux mondes que tout oppose, qui n’ont aucune raison de se rencontrer et a priori pas grand-chose à se dire. Un projet fou auquel personne ne croit à l’exception du principal intéressé. Un monde agricole en difficulté et des paysans en souffrance. La ténacité comme arme de réussite massive, capable de venir à bout de toutes les résistances… Tout y est, et un peu plus avec une distribution des plus judicieuse et efficace. On sent d’emblée le plaisir que tous les comédiens on eut à vivre ensemble cette formidable aventure humaine (à raconter et à vivre !). Dans la peau du fermier, Alban Ivanov se révèle une fois encore d’une grande justesse. Sabrina Ouazani tout en gouaille et en énergie campe une Bonnie plus vraie que nature. Et à leur suite les seconds rôles (Guy Marchand, Michèle Bernier, Bérangère Krief…), tous autant qu’ils sont, ne sont pas en reste pour faire de ce film un petit bijou d’émotion et de fantaisie mêlées.

Offrez-vous sans tarder ces folies fermières !