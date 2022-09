Les « foires aux vins » toujours attractives ?

À l’heure du café ce matin, La Première a mis du vin dans son breuvage. Car septembre, c’est en effet le mois des foires aux vins. Elles ont commencé ou commencent un peu partout. Avec la crise, va-t-on pouvoir faire de bonnes affaires cette année ? Notre collègue Aline Delvoye était au micro de Sophie Brems afin de rassurer les plus anxieux, les bonnes affaires existent, malgré le contexte économique et l’inflation. Et même si le vin, comme d’autres produits, n’échappe pas aux augmentations, tous les vins n’augmentent pas aujourd’hui même si le secteur est sous tension pour toute une série de paramètres, comme l'ont expliqué Aymeric de Hemptinne et Eric Boschman.