Partout le long des chemins, on peut remarquer des arbres et arbustes peu connus dont l’Erica arborea ‘Albert’s Gold’, une bruyère en arbre au joli jaune clair. L’arbre de Judée (Cercis siliquastrum) qui a la particularité de former ses fleurs à partir du bois. Le Ribes longiracemosa, un groseillier aux longues floraisons en grappe est encore quasiment inconnu. Venu de l’est des Etats-Unis, l’Aronia prunifolia ‘Viking’offre de gros fruits noirs comestibles rappelant le cassis.

Un parc à découvrir aussi pour ses trésors botaniques.