Les fleurs séchées sont reines dans la boutique Into the Wild

Poussons les portes de la boutique Into the Wild à Gand où Elke Vanderper et Liesa Van Puymbrouck travaillent avec des fleurs durables, locales et de saison. Des fleurs qu’elles cultivent et qu’elles font sécher aussi elles-mêmes afin d’être encore plus proches de la nature. Elles ont délaissé les fleurs fraîches qui prennent l’avion après avoir été cultivées en Afrique ou en Amérique du sud avec des pesticides dangereux et sans respect des travailleurs.

Ce qui les inspire ? Le mouvement et les formes de la nature. Chaque semaine, elles sortent à la recherche de matériaux à travailler ce qui donne à leurs créations ce petit quelque chose en plus. Et le tout sans mousse florale et emballage en plastique.