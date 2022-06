Les fleurs du sureau, c’est maintenant : voici comment les récolter et les utiliser

Vous préférez les boissons sans alcool ? Alors optez pour le sirop de fleurs de sureau. 1,5 litre d’eau, 1,7 kg de sucre, 3 citrons et 150 g de fleurs de sureau. Séparez au mieux les fleurs des tiges (le vert donne de l’amertume), couvrez-les avec l’eau (en veillant à bien les immerger) pendant 24 heures. Filtrez, ajoutez le sucre et le jus des citrons, mélangez et faites bouillir quelques minutes, mettez en bouteille.

Ce sirop peut être mélangé avec de l’eau, du vin blanc et peut le cas échéant agrémenter certains desserts (glace par exemple). Il est également possible de préparer un sorbet, mais je n’ai jamais essayé. En revanche, la gelée est un délice. C’est presque les mêmes proportions que pour le sirop : 1,5 litre d’eau, 1,5 kg de sucre, 3 citrons et 150 g de fleurs de sureau et 5 grammes d’agar-agar. Faites macérer les fleurs dans l’eau durant 3 jours, en veillant à les immerger, filtrez, mélangez le jus de citron et le sucre. Faites bouillir en ajoutant l’agar-agar. Quand vous constatez que la gelée prend, coupez la source de chaleur et mettez en pots.

Il y a encore mille et une recettes, vagabondez sur internet et laissez-vous surprendre!

Bonnes découvertes !