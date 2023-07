"Les fleurs du mal", quand le sublime côtoie le monstrueux : comment Baudelaire a révolutionné la poésie

Vous l'aurez compris, Baudelaire se moque du qu'en dira-t-on et de la morale bourgeoise. Les romantiques avaient déjà essayé de dépoussiérer le classicisme, mais le jeune poète va plus loin.

Baudelaire est obsédé par la beauté et la quête d'un certain idéal. Il aspire à transcender la réalité ordinaire pour atteindre des expériences et des émotions sublimes comme l'explique Valérie André : "Baudelaire secoue à la fois le fond et la forme. C'est-à-dire qu'il va reprendre des formes classiques. On a parlé du sonnet mais l'alexandrin également, et il va vraiment tout désarticuler. Il va imposer une nouvelle forme à la poésie, et puis surtout un nouveau contenu. Donc rien n'est tabou. Tout, tout est essentiel. Et il veut reproduire tout ce qui existe dans la réalité et en faire un objet poétique, un objet de beauté. On a souvent parlé de Baudelaire comme d'un dandy, donc, c'est à dire transformer au fond la vie en œuvre d'art. Et tous ces éléments là, ils font partie de la vie".