Les fleurs de Mag : des fleurs écologiques, locales et de saison dans le Brabant wallon

Dans un champ à Rosières poussent des fleurs naturelles et de saison. Les fleurs de Mag, ce sont des graines sélectionnées, semées, bouturées, divisées… par Magalie Braune. Chaque variété commence sa vie dans la pépinière pour dévoiler sa tenue, sa beauté, son parfum en plein champs ou sous tunnel. Des fleurs écologiques, locales et de saison vendues à des fleuristes et en bouquets aux particuliers.