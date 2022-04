Les fleuristes et les producteurs de fleurs durables près de chez vous ! [Carte interactive]

Vous avez envie d’embellir votre intérieur avec des fleurs locales, bio et de saison ? Vivre Ici vous propose de découvrir les producteurs de fleurs et les fleuristes adeptes du "Slow Flowers", un mouvement qui cultive des fleurs écoresponsables.

Dans les années 1980, le mouvement Slow Life voit le jour. Il nous invite à ralentir notre rythme de vie et à apprécier le présent et les moments simples de la vie. Ce mouvement prône donc une vision épicurienne en opposition à la vitesse et l’efficacité promues dans nos sociétés occidentales.

Cette philosophie de vie s’est particulièrement implantée dans certains secteurs comme la gastronomie dans un premier temps. Le Slow Food encourage ainsi à consommer des produits régionaux et traditionnels, souvent cultivés d’une manière biologique. Dans le monde professionnel, le Slow Working pousse à économiser son énergie, à doser ses efforts et à s’octroyer des pauses pour éviter les burn-out ou les dépressions.

Le domaine de l’horticulture a développé aussi sa propre version. Le mouvement du Slow Flowers – littéralement " Fleurs lentes " – commence ainsi à s’implanter durablement en Belgique chez les fleuristes et les producteurs de fleurs. "Les ‘slow flowers’, ce sont des fleurs cultivées avec passion localement, dans nos territoires, dans le respect de la nature et des saisons. " peut-on lire sur le site internet du mouvement belge né sous l’impulsion d’un collectif d’écofloriculteurs.

>> A voir : TV Com vous présente le Belgium Slow Flowers dans le Brabant wallon

Ces fleuristes et ces producteurs respectent donc le rythme de la nature dans le choix de leurs fleurs et dans la constitution de leurs bouquets. Chez eux, vous ne trouverez pas toutes les variétés - même traditionnelles – de fleurs coupées, mais uniquement des fleurs " fraîches ", locales, de saison et cultivées sans produits chimiques. Une démarche écoresponsable donc, d’autant plus que la plupart des fleurs comme les roses viennent de très loin (Kenya, Equateur, Colombie, etc.) pour pouvoir être disponibles toute l’année.

Vivre Ici vous propose une carte interactive pour découvrir les fleuristes et les producteurs durables près de chez vous. La plupart sont repris dans l’annuaire du mouvement Belgium Slow Flowers. Si vous en connaissez d’autres, n’hésitez pas à nous les faire parvenir via contact@vivreici.be.