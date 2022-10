Les flèches empoisonnées de Prune Nourry au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles

Equilibre des forces

Au-delà de la maladie et de la guérison, Prune Nourry s'intéresse aux mythes de l'origine, à la procréation et aux questions bioéthiques que posent la sélection de l’humain due aux avancées de la science. Deux de ses projets les plus importants, Holy Daughters en Inde et Terracotta Daughters en Chine sont axés sur le déséquilibre des sexes: comment depuis les années 80 on détournait les échographies pour sélectionner le sexe de l’enfant et avorter si c’était une fille. L'avortement sélectif pratiqué par un tiers de la population mondiale, Chine et Inde réunies, créant un déséquilibre à l’échelle planétaire.

Pour Holy Daughters, premier volet d’un travail de plusieurs années en Asie, l'artiste conçoit plusieurs sculptures hybrides entre la vache, animal sacré et symbole de fertilité, et la fille, vecteur de fertilité mais non désirée, qu'elle abandonne dans les rues de New Delhi et récolte en photo et vidéo les réactions des habitants.

Pour le projet Terracotta Daughters en Chine, s'inspirant de la célèbre armée de terre cuite de Xi'an, Prune Nourry, aidée d'artisans-copistes, a créé une armée de 108 combattantes à partir du moule de 8 jeunes chinoises. D'abord exposée à travers le monde, l'armée a été enfouie en 2015 dans un lieu secret en Chine. Un site "archéologique contemporain" qui sera révélé en 2030, lorsque, selon les démographes chinois, le déséquilibre hommes/femmes aura atteint son maximum.