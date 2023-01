“Les Flèches d’Argent” : l’histoire de voitures de légende

Avec leur corps argenté si distinctif, les Flèches d’Argent sont devenues des légendes dans le domaine de l’automobile. Il faut dire que leur style attire l’œil, les rendant visuellement aussi mythiques que leurs performances. Le documentaire “Les Flèches d’Argent” permet de soulever le capot de ces voitures de collection aux nombreuses victoires et au récit passionnant. Rien que l’origine de leur carrosserie a suscité la fascination. Il était ainsi dit que, la voiture étant trop lourde d’un kilo avant une course, la peinture blanche originale a été poncée afin de réduire le poids de l’automobile et la rendre plus aérodynamique. Si ce récit est une légende, il renforce le pouvoir de fascination de la voiture.