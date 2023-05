Les Flammes 2023 : le hip-hop a enfin la cérémonie qu’il mérite

Toutes sortes de styles

Car au-delà du palmarès, cette soirée a avant tout été la grande fête d’un mouvement trop souvent stigmatisé. Comme si l’événement avait un petit goût de revanche par rapport à toutes ses années d’ombre, et parfois de mépris.

A ce niveau-là, on peut parler d’un réel hommage à cette culture et à toutes ses facettes. En plus du rap, la cérémonie a récompensé des artistes afro, R’n’B, caribéens,… Une richesse qui montre qu’aujourd’hui le rap est bien plus qu’un courant, les influences sont multiples et se mélangent.

C’est ce cocktail qui donne la musique d’aujourd’hui et les Flammes ont bien représenté ce cocktail. La preuve en est, avec l’un des représentants cette musique d’aujourd’hui – l’artiste Tiakola – qui a été récompensé à la fois la Flamme de l’album nouvelle pop avec "Melo", la Flamme du morceau R&B avec "Atasanté", en feat avec le belge Hamza, et la Flamme du morceau afro avec "Soza"…

Les différentes générations du rap étaient également représentées ! Quand on voit SCH remettre une Flamme d’honneur au Rat Luciano, membre du groupe Fonky Family qui a connu ses heures de gloires au début des années 2000, ce sont vraiment deux grandes générations qui se rassemblent et se respectent. Le fait de voir toutes ces générations présentent montrent que le milieu a adhéré au concept de la cérémonie, et ça, c’est une victoire qui n’était pas gagnée d’avance quand on connaît la méfiance de certains par rapport à ce type d’événement.

Si la cérémonie est encore perfectible sur certains aspects, on peut tout de même donc parler d’une belle réussite, et surtout d’un moment historique. Jamais on avait vu tous les acteurs du monde du rap se rassembler et célébrer ce mouvement de cette manière. Alors les Flammes vont-elles s’installer dans le temps et devenir l’événement incontournable pour les passionnés du rap ? C’est tout ce qu’on leur souhaite.