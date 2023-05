Les Flamands sont de moins en moins satisfaits de leurs dirigeants politiques et préféreraient être dirigés par des experts

Sur une échelle de satisfaction allant de 0 à 10, les Flamands interrogés dans cette enquête n’attribuent en moyenne qu’un score de 4,1 au gouvernement fédéral. L’Europe obtient le même score. Le gouvernement flamand fait à peine mieux, 4,2. Seul le niveau local, communal franchit de peu la moyenne, avec un niveau de satisfaction moyen de 5,3 sur 10.

Ce sont les électeurs des partis situés aux extrémités du spectre politique, soit le PVDA (PTB) et le Vlaams Belang qui sont les plus insatisfaits. Les électeurs de la N-VA se montrent plus critiques envers le niveau fédéral et envers l’Europe. Les électeurs de Groen et de Vooruit (socialistes flamands) sont moins satisfaits du gouvernement flamand.