Les Flamands ne devront plus voter pour les élections locales en 2024, le saviez-vous?

Cinq ans plus tard, la Wallonie en profite pour modifier la manière de désigner le bourgmestre : depuis le scrutin de 2006, c’est le candidat qui récolte le plus de voix de préférence sur la liste qui a obtenu le plus de voix de la future coalition qui deviendra automatiquement bourgmestre.

La Flandre a adopté un règlement similaire sur la désignation automatique des bourgmestres… quinze ans après la Wallonie. Ce changement acté en été 2021 entrera en vigueur à la suite des élections communales de 2024.

Volonté des libéraux

La désignation automatique des bourgmestres n’est pas la seule mesure à réformer les règles du jeu électoral dans le nord du pays. On en retrouve une qui vient bouleverser les valeurs fondamentales de la démocratie en Belgique : les citoyens flamands ne seront plus obligés de se rendre aux urnes pour les élections communales et provinciales. Une première dans un pays où " le vote est obligatoire ".

Cette suppression de l’obligation de vote était attendue puisqu’elle était inscrite dans l’accord du gouvernement de Jan Jambon : " La politique doit elle aussi évoluer avec son temps. Les citoyens auront davantage leur mot à dire dans les élections locales. Nous abolirons le vote obligatoire, tout comme tout comme le vote en case de tête. Et nous donnerons aux citoyens plus influence sur l’élection du bourgmestre. "